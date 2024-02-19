Киев, 19 февраля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Подписанные главой киевского режима Владимиром Зеленским соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности не имеют высокой ценности и обещают лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта. Такую точку зрения озвучил в эфире своего видеоблога директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности!» — отметил эксперт, добавив, что украино-немецкий и украино-французский договоры выглядят слабее украино-британского документа.

По словам Бортника, фактически соглашения содержат лишь консультации в случае нападения и материально-техническую поддержку Киева.

Договоренности Зеленского с европейскими лидерами нельзя считать полноценными международными договорами, потому что их не ратифицировали парламенты стран-подписантов. Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон фактически ограничились личными «политическими соглашениями», действующими до окончания нахождения политиков у власти, сказал эксперт.

Аналитик утверждает, что такие ограниченные договоренности — это максимум, на который сейчас готовы пойти западные страны ради безопасности Киеву, а вместо НАТО Украине предлагают эти соглашения с обещаниями помогать.

Как сообщало ИА Регнум, китайский военный обозреватель Сун Чжунпин указал на то, что Зеленский не смог получить пропуск в НАТО от соглашений с Парижем и Берлином. Кроме того, Германия и Франция будут противиться вступлению Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Таким образом, соглашения о безопасности являются скорее политическим обязательством, но не обязательно могут быть действующими на практике, подчеркнул эксперт.

Макрон и Зеленский 16 февраля подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Документ заключили сроком на десять лет, он будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году пообещала выделить €3 млрд военной помощи Киеву.

Олаф Шольц и Зеленский также 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности.