Берлин, 16 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности, сообщил телеканал n-tv.

Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

Как передавало ИА Регнум, также 16 февраля Шольц заявил, что Германия только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

Днём ранее, 15 февраля, немецкое агентство DPA информировало, что Шольц и Зеленский могут подписать двустороннее соглашение по безопасности во время визита главы киевского режима в Берлин.

13 февраля сообщалось, что Зеленский намерен в ближайшие дни посетить несколько стран Западной Европы, а также принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы попытаться ускорить выделение военной помощи ВСУ со стороны западных стран.

В январе 2024 года газета Frankfurter Allgemeine Zeitung проинформировала, что представители Украины и Германии могут заключить договор в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции. По этим данным, черновой вариант договора уже составлен.

Предполагается, что аналогичное соглашение будет подписано и с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе визита Зеленского в Париж.

Ранее соглашение о безопасности было подписано лидерами киевского режима и Великобритании. При этом журналисты отмечали, что Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве говорил о «гарантиях» и «гарантиях безопасности», в то время как премьер-министр Британии Риши Сунак использовал термин «заверения в безопасности».