Париж, 16 февраля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже 16 февраля двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Thierry Stefanopoulos/ Keystone Press Agency /Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента Украины Владимира Зеленского

По сообщению Елисейского дворца в соцсети Х, после подписания документа Макрон заявил, что «это знак решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе».

По словам французского лидера, соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 16 февраля прибыл во Францию. В ходе своего визита глава киевского режима провёл переговоры с президентом Франции, обсудил поставки оружия для ВСУ.

Макрон в январе 2024 года объявил, что собирается посетить Киев, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ, а также подписать соглашение о безопасности для Украины. Позднее визит был отменён. По данным ряда СМИ, это было сделано из соображений безопасности.

Также 16 февраля Зеленский посетил Берлин. Он провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и подписал соглашение о безопасности.