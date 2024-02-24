Киев, 24 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 февраля сообщил о подписании с премьер-министром Италии Джорджией Мелони соглашения о безопасности.

«Важным результатом стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что обсудил с Мелони дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Ранее 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, а также глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Отмечалось, что Мелони как председатель G7 проведёт заседание с лидерами формата, в котором примет участие Зеленский.

Премьер Италии заявила 24 февраля журналистам в Киеве о предпосылках к дипломатическому решению по Украине.

Украина подписала подобные соглашения, в частности, с Францией, Германией, Великобританией, Данией, Канадой.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 19 февраля заявил, что подписанное между Украиной и Францией соглашение о гарантиях безопасности не имеет высокой ценности и обещает лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта. По словам эксперта, эти договорённости также нельзя считать полноценными, поскольку их не ратифицировали парламенты стран-подписантов.

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