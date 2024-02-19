Токио, 19 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Власти Украины намерены продать попавшие под санкции российские активы, а вырученные средства направить на «восстановление» страны. Об этом 19 февраля на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины сообщил глава украинского Фонда государственного имущества республики Виталий Коваль. Трансляцию вёл телеканал NHK в YouTube.

Global Look Press/Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов [России]. В настоящий момент у властей имеется 691 такой актив»,— уточнил Коваль.

При этом он не сообщил, о каких именно активах идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд ― это около 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это пиратством 21-го века. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа. Ответные меры со стороны Москвы в случае конфискации российских активов на Западе пообещал и замглавы МИД Сергей Рябков.

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

В тот же день глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что министры иностранных дел G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Москва не заплатит за «ущерб Украине».

Официальный представитель Кремля заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны, Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию подобных решений.

Долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, отметила Захарова.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать.

При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что у России есть законные требования к странам Запада по замороженным активам.