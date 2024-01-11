Вашингтон, 11 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и затем передать их Украине. Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности.

РИА Новости/Максим Блинов

В документе отмечается, что администрация Байдена «принципиально» поддерживает законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в нём.

По информации агентства, глава Белого дома решил пойти на такой шаг после того, как представители Республиканской партии в Конгрессе заблокировали новый пакет американской помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны заблокировали российские активы на сумму 300 млрд долларов весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. На Западе неоднократно заявляли о намерении передать эти деньги Киеву, однако пока так и не приняли такого решения из опасений, что оно приведёт к оттоку активов других стран с Запада и падению доллара.

Газета Financial Times (FT) 28 декабря 2023 года написала, что министры финансов стран «Группы семи» по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов, однако пока не приняли никаких решений. Отмечалось что инициативу Вашингтона поддержали Великобритания, Канада и Япония.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 декабря заявил, что российское руководство приготовило ответные меры на действия западных стран, которые обсуждают методы изъятия замороженных активов. По его словам, Россия уже составила список активов, которые могут изъять у иностранцев.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский 30 декабря назвал весьма существенным объём иностранных средств, на которые распространятся ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов. Он подчеркнул, что в этом случае Москва будет действовать симметрично.

В декабре 2023 года Белый дом не смог достичь договорённости с Конгрессом о выделении Киеву 60 млрд долларов военной помощи. Республиканцы потребовали увязки вопроса о выделении помощи Украине с решением проблемы защиты южной границы США, но в администрации Байдена на это не соглашались.