Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб, заявил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни, который является председателем совещания глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал он.

Также министры G7 приветствовали принятие Евросоюзом правовых актов, касающихся чрезвычайных доходов, получаемых частными лицами непосредственно от замороженных активов России, для поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Еврокомиссия (ЕК) будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны, Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию подобных решений.

Долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, отмечала, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.