Берлин, 18 февраля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. У России есть законные требования по замороженным активам к странам Запада. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас немецкой газете Welt.

(сс) European Parliament

Политик признала, что у Украины есть легитимные требования к России, но Запад заморозил активы РФ, и у России есть легитимные требования.

«Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги», — сказала Кая Каллас, добавив, что решением по замороженным в Евросоюзе активам могло бы стать одновременное урегулирования требований двух строн — о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате российских средств.

Каллас также подчеркнула, что необходимо найти вариант выхода из ситуации, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб, заявил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни, который является председателем совещания глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Власти США направили Эстонии порядка 500 тыс. долларов из конфискованных российских фондов с дальнейшей реализации суммы по оказанию помощи Украине. Об этом говорится на сайте американского минюста.