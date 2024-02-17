Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны. Мы уже создали легальную базу, и я уверена, что мы сможем её использовать», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны, Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию подобных решений.

Долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, отмечала, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.