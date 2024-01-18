Москва, 18 января, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов на Западе. Об этом 18 января заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Россия не ждёт от западных противников никаких здравых действий, которые бы демонстрировали минимальное понимание ими того, насколько вредоносно само обсуждение этой темы.

Также он отметил, что идея о конфискации активов постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до её реализации дело ещё не дошло.

«Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет», — сказал Рябков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, власти Швейцарии требуют соответствия нормам международного права при решении вопроса о возможной передаче Украине российских активов, заблокированных в рамках санкций.

В Кремле подчеркнули, что изъятие российских активов приведёт к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов, такие действия не могут остаться без ответа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не получала сообщений о решении Белого дома поддержать конфискацию российских активов.

В феврале 2023 года агентство Bloomberg писало, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка РФ никому не известно, из-за этого ЕС не может передать их Украине. Общий размер всех заблокированных средств оценивается в $258 млрд.