Москва, 11 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Москва не получала уведомлений о решении Белого дома поддержать конфискацию российских активов, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял. Но конечно, речь идёт о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий», — заявил Песков.

Он отметил, что изъятие российских активов в Москве рассматривают как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Такие действия не могут остаться без последствий, добавил представитель Кремля

Как сообщало ИА Регнум, по данным Bloomberg, американская администрация поддержала законопроект о конфискации замороженных российских активов. Одобренный Белым домом документ предполагает передачу средств от российских активов Киеву.

Новость дополняется