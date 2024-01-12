Москва, 12 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов, заявила на брифинге 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Российский дипломат назвала пиратством 21-го века одобрение в США законопроекта о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями.

Захарова добавила, что на фоне растущих трудностей с обеспечением финансовой поддержки Киева работа по поиску средств активизировалась. Представитель МИД подчеркнула, что теперь этот вопрос рассматривают в практической плоскости.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд. По сведениям журналистов, Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби 12 января заявил, что Белый дом пока не готов дать новую информацию о возможной конфискации замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что российская сторона рассматривает изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.