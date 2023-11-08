Москва, 8 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. У Вашингтона возникли трудности с выделением денег на помощь Украине, и поэтому США решили прибегнуть к противоправным действиям — а именно попробовать передать Киеву замороженные российские активы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 ноября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Однако решение о такой конфискации сможет принимать только президент.

Белик считает, что таким образом США занимаются воровством, причём на международном уровне.

«Но именно политические интересы в случае США играют роль, а не закон, хотя Вашингтон не раз пытался найти хотя бы какую-то юридическую основу для воровства российских активов, — напомнил Белик. — Убеждён, что России есть чем ответить на конфискацию наших активов, чтобы компенсировать убытки, которые понесёт наша страна в случае присвоения Западом наших средств».

Парламентарий подчеркнул, что США своими действиями подрывают доверие иностранных инвесторов.

С такими выводами согласен профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Он также назвал действия американских законодателей воровством и констатировал, что в настоящее время идёт переформатирование мирового порядка, когда никто не гарантирует, что все обязательства будут выполняться.

Лабин обратил внимание, что власти США всегда говорили о незыблемости прав частной собственности, о невозможности отнимать эту собственность безосновательно. Но на самом деле наблюдается совершенно обратная ситуация, когда такая собственность ничем не защищена.

«Я думаю, что это будет колоссальный урок всем собственникам на будущее — подумать несколько раз, прежде чем размещать свои активы в США, — сказал Лабин.— Я думаю, что это очень серьёзный звоночек. И, скорее всего, инвесторы задумаются и будут диверсифицировать свои вложения и не станут слепо верить тем постулатам о свободной рыночной экономике, о которых говорилось несколько десятилетий подряд».

По его словам, препятствовать таким действиям США затруднительно, но России нужно внимательно следить за ситуацией, фиксировать все нарушения и квалифицированно задействовать все средства защиты.

В свою очередь, доктор юридических наук, эксперт по вопросам международного права Алексей Исполинов предположил, что США решили взять пример с Европейского союза, власти которого не нашли способов изъять замороженные российские активы, но вместо этого решили инвестировать их, а полученный доход направлять на нужды Украины.

Однако он напомнил, что и американские финансисты, и исполнительные власти США выступают против таких подходов, так как в ФРС хранятся резервы практически всех центральных банков.

«Там на гигантские суммы. Триллионы долларов. И они всегда неприкосновенны от взысканий, от использования и так далее. И все центральные банки стран мира смотрят на то, что происходит, и думают, а стоит ли им держать свои сбережения в США, — рассказал Исполинов. — Ведь это фактически ставит под угрозу деятельность любого ЦБ. То, что считалось вчера неприкосновенным (а активы центральных банков обладают абсолютным иммунитетом от обращения взыскания!), вдруг становится крайне уязвимым».

Поэтому, как полагает Исполинов, может начаться вывод этих средств из США и переразмещение в других банках (арабских, китайских и так далее).

Ранее ИА Регнум сообщало, что за законопроект, позволяющий передать Украине замороженные активы России, проголосовали практически все конгрессмены — 40 «за» и два «против». Речь идёт об активах, конфискованных из Банка России, или других иностранных активах страны. После того как решение о конфискации одобрит президент, конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона подготовит ответные меры в случае изъятия своих активов. Россия будет бессрочно оспаривать такие решения стран Запада, что повлечёт для них судебные издержки.

Ранее стало известно, что инициатива ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины вызвала сомнения в Бельгии и Люксембурге. Там полагают, что для изъятия российских активов необходима правовая основа, при этом способа использовать замороженные средства без тяжёлых последствий для экономики не существует.

В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что на Западе до сих пор не конфисковали замороженные российские активы не из-за того, что не могут юридически обосновать это, а из опасений, что другие государства начнут выводить свои средства из этих стран. А такой отток чреват дестабилизацией мировой финансовой системы.