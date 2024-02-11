Москва, 11 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку после их высказываний об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

РИА Новости/Сергей Гунеев Мария Захарова

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», — заявила Захарова корреспонденту KP.RU.

Говоря о премьер-министре Сунаке, российский дипломат иронично подметила, что премьер-министры Великобритании последних лет — люди безвольные. Захарова заявила, что они «послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара».

Ранее Сунак подверг критике интервью Путина Карлсону. Британский премьер назвал «смехотворным» высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине. До этого, 10 февраля, Шольц на встрече с американским президентом Джо Байденом назвал интервью «смехотворным». По его утверждению, Путин рассказал якобы совершенно абсурдную историю о причинах конфликта на Украине.

Захарова 10 февраля заявила, что у Белого дома и Госдепа США произошла истерика после интервью Путина. Такая реакция изобличила лживость подходов американской стороны, указала дипломат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля заявил о попытках демонизации Путина на Западе. Как добавил Песков, российский президент является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства. Он также добавил, что Путина услышали в мире, его интервью достигло цели. Интервью позволило познакомить американцев с мировоззрением президента России. Песков напомнил, что в США официальные лица назвали это интервью ненужным и рекомендовали гражданам его не смотреть, но видео посмотрели многие.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своём сайте в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск). Он также разместил полную видеозапись беседы с российским лидером на YouTube-канале и в социальной сети Х. Двухчасовая беседа привлекла внимание всего мира. Во время разговора Путин ответил почти на 60 вопросов. Среди них ситуация на Украине, отношения России и США, расширение НАТО и другие.