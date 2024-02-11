Москва, 11 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«В мировом большинстве <…> там совсем другое отношение к нашему лидеру. Это один из наиболее авторитетных, знающих, опытных глав государства в мире», — заявил Песков.

О демонизированном образе президента Путина летом 2023 года заявлял американский режиссёр, обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун. По его мнению, образ российского лидера сильно исказила и демонизировала американская пропаганда. Стоун при этом назвал Путина великим лидером для своей страны, которого любит народ.

В декабре 2023 года Песков заявил, что руководство США занимается неприкрытой демонизацией России, чтобы продолжать палить деньги налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что среди конгрессменов остались люди, понимающие, что это не что иное, как демонизация.