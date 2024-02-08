Вашингтон, 9 февраля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Американский тележурналист Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Видео также опубликовано в аккаунте Карлсона в соцсети X, на его канале в YouTube.

Российский лидер в последний раз давал интервью иностранным журналистам в октябре 2021 года. После окончания пленарки Российской энергетической недели с Владимиром Путины общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Версия интервью с Такером Карлсоном будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировая реакция после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным окажется разнообразной.

6 февраля Карлсон объявил, что проведёт интервью с Путиным и полностью опубликует в открытом доступе. Он заявил, что делает это, так как американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 7 февраля допустил, что интервью станет для американцев информационной бомбой. По его мнению, запись беседы покажут все американские телеканалы.

Однако координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит необходимости в публикации интервью.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американская сторона продолжит придерживаться выбранного курса в вопросе поддержки Украины.