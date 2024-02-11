Москва, 11 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина услышали в мире, его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону достигло цели, сообщил 11 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

В США люди очень мало знают о других странах. Интервью позволило познакомить простых американцев с мировоззрением президента России. В США официальные лица назвали это интервью ненужным и настоятельно рекомендовали своим гражданам его не смотреть, но видео посмотрели многие.

«И те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира. Значительно превышают. То есть, таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели, мне кажется, вполне успешно достигнута», — сказал Песков.

Путин — один из главных мировых лидеров и наиболее авторитетных, отметил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Карлсону интервью с Путиным добавило популярности, хотя при этом на него, вероятно, усилились гонения на Западе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полное интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал видео двухчасового интервью с Путиным, записанное в Москве. Он разместил его на своём канале на YouTube и в соцсети Х. Интервью посмотрели более 150 млн человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у Белого дома началась истерика после интервью. Она отметила, что и Госдеп, и Белый дом, и все американские мейнстримовые СМИ активно призывают граждан не смотреть интервью.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с американским президентом Джо Байденом обсуждал интервью Путина. Он назвал разговор «смехотворным», а его рассказ о причинах конфликта на Украине абсурдным.

Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал суждение Шольца и назвал «смехотворными» слова Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.