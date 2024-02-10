Москва, 10 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Белый дом и Госдеп США отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону истерикой. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин даёт интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Как отметила в интервью «Известиям» по случаю Дня дипломатического работника Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказывал об игре «кто первый моргнёт», и в этом случае, по её мнению первой моргнула американская сторона, которая после этого заморгала «феноменально».

«Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. Вот посмотрите, у них же случилась истерика — Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: «Не смотрите, и пусть американский журналист не берёт интервью», — сказала она.

По словам дипломата, такая реакция полностью перечёркивает любые попытки США позиционировать себя в качестве морального мерила. При этом несколько недель назад американский журналист чилийского происхождения «был до смерти замучен» в тюрьме киевского режима, полностью финансируемого Вашингтоном.

«И американские официальные лица не сказали ничего. Они лишь заявили, что не следили за этим. Вот это — дважды повторяющееся саморазоблачение американских элит», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 февраля стало известно, что интервью Путина Карлсону набрало более 150 млн просмотров в соцсети X (бывший Twitter). Пользователи сделали 269 тысяч репостов этой записи и поставили ей больше 860 тысяч отметок «нравится».

Ранее в этот же день депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена дать интервью российскому журналисту. По мнению депутата, это дало бы миру шанс понять мотивацию действий Вашингтона на международной арене.

Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск) на своём сайте, а также выложил на YouTube-канале и в соцсети Х. В ходе беседы российский лидер ответил почти на 60 вопросов, включая уточняющие.