Лондон, 11 февраля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире Sky News.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Глава британского правительства назвал смехотворным высказывание российского лидера об ответственности Североатлантического альянса и США за начало конфликта на Украине.

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твёрдо поддерживала Украину», — сказал он.

Сунак также утверждает, что Соединённое Королевство будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». При этом он признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию.

Аудитория телеканала в своих комментариях не согласилась с премьер-министром и призвала Сунака содействовать скорейшему урегулированию конфликта, прекратить завидовать такому интервью, а также подумать над тем, что сказал Путин, и не провоцировать мировую войну.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку, уверен глава государства.

На Западе по-разному отреагировали на интервью Путина американскому журналисту. Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс (штат Огайо) назвал его потрясающим.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью вызвало панику у сторонников НАТО. По его словам, оно позволило людям услышать историю, отличную от пропаганды Североатлантического альянса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Белый дом и Госдеп США отреагировали на интервью истерикой.

В разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц назвал интервью Путина смехотворным. Он также заявил, что российский лидер в беседе с Такером Карлсоном рассказал якобы совершенно абсурдную историю о причинах украинского конфликта. Позднее Шольц распространил такие же утверждения в соцсети Х (бывший Twitter) и вновь призвал продолжить поддерживать киевский режим.

Видеозапись интервью президента России в социальной сети X (бывший Twitter) по состоянию на 10 февраля набрала больше 150 млн просмотров. При этом пользователи ресурса сделали более 269 тысяч репостов этой публикации. Кроме того, свыше 860 тысяч зрителей поставили отметку «нравится».