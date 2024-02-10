Вашингтон, 10 февраля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом выступил с критикой интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова 9 февраля привела пресс-служба Белого дома.

dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

В беседе с американским лидером канцлер ФРГ назвал интервью президента России «смехотворным», заявив, что Путин, по его утверждению, рассказал якобы совершенно абсурдную историю о причинах конфликта на Украине.

Позднее Шольц сделал такое же утверждение в соцсети Х (ранее Twitter) и вновь призвал продолжить поддержку Киева.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у Белого дома и Госдепа США произошла истерика после интервью Путина Карлсону. По словам дипломата, такая реакция изобличила лживость подходов американской стороны.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главным в интервью президента России является то, что это хорошая возможность для Путина быть услышанным на Западе. По мнению представителя Кремля, большое количество просмотров беседы с президентом России совсем не означает поддержку российской позиции.

Ранее в этот же день стало известно, что интервью президента России набрало свыше 150 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter). Пользователи поставили под записью беседы свыше 860 тыс. отметок «нравится».