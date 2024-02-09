Вашингтон, 9 февраля, 2024, 03:10 — ИА Регнум. За более чем двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон задал примерно 60 вопросов, в том числе различные уточнения сторон.

Kremlin.ru Владимир Путин

Разговор состоялся в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Ролик начинается с короткого вступления журналиста, записанного с видом на Исторический музей, и затем переключается на саму беседу.

Речь Путина идёт с переводом на английский язык.

Первый вопрос Карлсона касался конфликта на Украине, но Путин сразу поправил журналиста, который исказил его слова о причинах начала спецоперации.

«У нас с вами ток-шоу или серьёзный разговор?» — спросил Путин.

Карлсон ответил, что серьёзный.

Президент сделал экскурс в историю — от Рюрика до распада СССР и того, как Запад обманул Россию обещанием не расширять НАТО.

Как и предполагалось, большая часть вопросов касалась США, Украины и Запада, возможности мирных переговоров.

Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Журналист вспомнил и о задержанном в России американском коллеге Эване Гершковиче и даже попросил главу государства отпустить Гершковича в США вместе с ним, но получил отказ.

В разговоре, который имел серьёзный характер, нашлось место и колким репликам, шуткам.

Закончил Владимир Путин беседу тем, что высказал уверенность, что отношения между народами России и Украины восстановятся.

«Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся её разделить», — сказал российский лидер американскому журналисту.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью Карлсону заявил, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы США.

В ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, российский президент ответил смеясь.

«Вы, конечно», — не раздумывая сказал Путин.

Карлсон ответил, что у него есть алиби, президент уточнил, что может у журналиста и есть алиби, а вот у ЦРУ «такого алиби нет».

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

Карлсон заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.