Москва, 9 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на высказывания представителей киевского режима, которые после статьи The New York Times про сбитый самолёт Ил-76 стали отрицать наличие украинских военнопленных на борту воздушного судна.

AP/TASS

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?» — заявила дипломат «РИА Новости»

Вечером 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. На эту должность он назначил Александра Сырского. В качестве причины увольнения он назвал неудавшееся контрнаступление ВСУ.

Ранее, 9 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. При этом, по данным издания The New York Times, в США признали, что именно ВСУ сбили российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными ракетой Patriot. Публично официальные лица в США не комментируют причину крушения Ил-76.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

В Министерстве обороны России назвали терактом удар Киева по Ил-76. Фрагменты, изъятые с места происшествия, показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, для чего украинская армия сбила Ил-76 с собственными военнопленными.