Москва, 8 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. Об этом Зеленский сообщил в ходе своего вечернего обращения к гражданам.

Кадр из видео

Ранее 8 февраля глава режима и Залужный провели встречу, на которой, как они оба позже выразились в соцсетях, обсудили «обновление руководящего состава ВСУ». При этом Заленский заявил, что предложил Залужному «остаться в команде».

Информация о возможной отставке главкома ВСУ появилась ещё 29 января. По словам народного Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), Валерию Залужному уже объявили о его отставке, однако сам указ ещё не был готов.

Позднее Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что считает необходимым провести кадровое обновление военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны. Глава киевского режима подчеркнул, что Украине необходимо «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений.

Эксперты отмечали, что Зеленский давно хочет уволить главкома и «повесить» на него провал контрнаступления, в котором, по данным Минобороны России ВСУ потеряли десятки тысяч военных и сотни единиц техники.

В качестве преемников на посту Залужного эксперты и инсадеры называли главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Командовать Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский начал в августае 2019 года. Звания Герой Украины удостоился за действия в Киеве после начала специальной военной операции. Военное образование получил в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В сентябре 2022 года командовал наступлением ВСУ в Харьковской области, а уже 11 января 2024 года Сырский признал сложной для командования ВСУ ситуацию на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. Как пишет Mash, за безуспешные атаки армии на позиции ВС РФ, которые заканчивались для украинцев большими потерями, его прозвали «генерал 200».