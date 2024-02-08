Киев, 8 февраля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщая украинцам об отставке теперь уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля, дал понять, что причина увольнения заключается в неудачах в процессе широко анонсируемого, но неудавшегося летнего контрнаступления Украины в зоне специальной военной операции России.

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе», — заявил Зеленский в видеообращении.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Как сообщил глава государства, потери личного состава ВСУ достигли десятков тысяч бойцов, Киев потерпел неудачи на всех тактических направлениях в зоне СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал ВСУ заметно снизился, а тотальная украинская мобилизация и помощь Запада не изменили ситуацию.

Позднее глава Минобороны сообщил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. По словам Шойгу, всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тыс., при этом Запад, помимо техники, передал Киеву $203 млрд, что на 30 млрд больше, чем весь ВВП Украины. Как уточнил Шойгу, сегодня Украина, по сути, страна-банкрот. Уже в конце декабря 2023 года Шойгу объявил о полном успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. В первую очередь, подчеркнул глава Минобороны, выполнению задачи способствовали умелые действия российских военных и их самоотверженность.

Информация о возможной отставке главкома ВСУ появилась ещё 29 января. Зеленский в интервью телеканалу Rai1 заявлял, что считает необходимым провести кадровое обновление военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны и подчеркнул, что Украине необходимо «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений. Как отмечали эксперты, глава киевского режима давно хотел уволить Залужного, чтобы «повесить» на него провал контрнаступления ВСУ. Вместо него Зеленский назначил командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.