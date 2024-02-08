Вашингтон, 8 февраля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В США признали, что ВСУ сбили российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными ракетой Patriot. Об этом со ссылкой на анонимного чиновника сообщило 8 февраля издание The New York Times.

Следственный комитет России

«Публично американские официальные лица не комментируют причину крушения самолета, хотя говорившие в частном порядке на условиях анонимности заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными», — говорится в статье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Оренбурге простились с погибшим экипажем сбитого самолёта. В последний путь проводили командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Родственникам членов экипажа вручили ордена Мужества.

ВСУ сбили Ил-76 из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области 24 января. Самолёт упал в Белгородской области, на борту помимо65 пленных бойцов ВСУ находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил. В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом. После изъятия фрагментов самолёта стало ясно, что для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Президент России Владимир Путин заявил 5 февраля о заинтересованности страны в международном расследовании теракта.