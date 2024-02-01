Москва, 1 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot, сообщили 1 февраля в Следственном комитете.

94th Airlift Wing and MEADS International, Inc

Следователи рассказали, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, а на смывах с объектов — следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

«По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведённой в Raytheon», — сказано в заявлении СК.

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Также 1 февраля следователи сообщили, что завершили генетическую экспертизу останков погибших при крушении Ил-76. Были идентифицированы останки всех погибших. В районе места падения самолёта были обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Удар по самолёту

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе, сообщал ранее источник в силовых ведомствах. Анализ чёрных ящиков продолжается, работа близится к завершению, отмечал он.

Преднамеренная атака

МИД России назвал атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Украинскую сторону осведомили и о маршруте перевозки военнопленных, отмечалось в заявлении Министерства. Всех причастных к теракту лиц, включая организаторов и исполнителей, установят, и они понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством, подчеркнули дипломаты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта, добавили в ведомстве.

1 февраля Госдума принялаобращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ комплекса Patriot при атаке на Ил-76. Депутаты призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению виновных в теракте к ответственности.

Преступление Киева против собственных граждан

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Он отметил, что самолёт был сбит из американского комплекса Patriot. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально.

Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин, отметив, что пока желающих провести такое расследование среди профильных международных организаций не нашлось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил: нежелание властей западных стран и международных организаций вести расследование красноречиво свидетельствует о том, что на Западе не хотят вести расследование, чтобы не выйти на самих себя.