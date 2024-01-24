Москва, 24 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Киев совершил теракт, сбив военный транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Об этом 24 января заявили в Министерстве обороны России.

ИА Регнум

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«Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что Вооружённые силу Украины нанесли удар по воздушному судну, на котором перевозили украинских военнопленных, при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», ― добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, военный транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 11:00 мск 24 января при выполнении планового полёта. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Ранее о «происшествии в Корочанском районе» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В оборонном ведомстве уточнили, что на борту упавшего самолёта были 65 пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На место падения отправили комиссию ВКС РФ для установления причин катастрофы.

Позднее Гладков сообщил, что все, кто находился на борту самолёта, погибли. Сейчас место крушения оцеплено, все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.

На видеозаписи с крушением военно-транспортного самолёта видно, как он загорелся перед падением. В небо начали подниматься огромные клубы густого чёрного дыма с огнём.

Сразу после появления новости о крушении Ил-76 ряд украинских СМИ, в частности «Украинская правда» (УП), со ссылкой на военные источники сообщили о том, что самолёт сбили ВСУ. Однако после того, как стало известно, что борт перевозил украинских военнопленных, издание удалило новость.

В главном управление разведки министерства обороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что информация о гибели военнопленных в авиакатастрофе проверяется.