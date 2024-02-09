Москва, 9 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В рамках Форума национальных достижений на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 9 февраля открылся День сельского хозяйства. Как заявил на открытии мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, с 2000 года объём производства сельхозпродукции вырос на 87%, объёмы зерна и мяса удвоились и увеличился выпуск пищевой продукции.

Григорий Сысоев Источник: Фотохост-агентство РИА Новости Геннадий Боряев, доктор биологических наук, профессор

«Это позволило нам обеспечить продовольственную самодостаточность России. И, вдумайтесь только в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт», — подчеркнул глава Минсельхоза.

В 2023 году страна получила внушительные объёмы урожая, в том числе, по предварительным оценкам, 147 млн тонн зерновых, добавил министр. По словам Патрушева, животноводы нарастили производство молока на 800 тыс. тонн, мяса — на 300 тыс. тонн, рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет улов в 5,3 млн тонн.

«Обновляется техника и оборудование, вводятся в оборот земли, совершенствуется законодательство, повышается качество продукции, трансформируется система образования. Для обеспечения импортонезависимости создаются собственные конкурентоспособные семена и развивается племенное дело»,— рассказал Патрушев.

Идёт работа по улучшению качества сельской жизни, обновляется инфраструктура и появляется современное жильё, отметил он. Патрушев заявил, что существует ещё много задач, а время диктует новые вызовы, но понимание общего дела позволит всего достичь.

Программа тематического дня представила историю, современность и будущее российского агрокомплекса. Глава Минсельхоза осмотрел экспозиции о достижениях в его области, на стенде Мордовии вместе с главой региона Артёмом Здуновым в онлайн-режиме дал старт работе нового завода по производству сухих кормов для домашних животных, строительство которого началось в декабре 2022 года. Производство стоимостью 1,7 млрд рублей оснастили современным оборудованием.

Особое внимание уделили тем, кто вносит вклад в развитие отрасли — Патрушев вручил награды лучшим работникам АПК. Он также осмотрел Аллею славы тружеников отрасли, которую открыли возле павильона №51. Стенды представили информацию об успехах связанных с отраслью людей — селекционерах, мелиораторах, ботаниках, ветеринарах, председателях колхозов, бригадирах и комбайнерах.

Также состоялась пленарная сессия о ключевых достижениях сельского хозяйства и панели по отраслевым направлениям. Посетители могут поучаствовать в развлекательных и образовательных активностях, мастер-классах и дегустациях. На главной сцене ВДНХ пройдёт дискотека 90-х, в Ново-Простоквашино гости услышат современную музыку, а на нескольких площадках пройдёт гастрономический фестиваль с блюдами мировой кухни из российских продуктов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Патрушев сообщил, что по итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося. Министр провёл оперштаб об итогах работы АПК и подготовке к весенней посевной и отметил, что РФ обеспечила максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. Такие показатели позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.

Также в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК Минсельхоза сообщили, что страна в 2023 году экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году. По данным центра, в 2023 год урожай зернобобовых в России составил порядка 5,9 млн тонн. Экспорт же зернобобовых культур превысил 3,2 млн тонн. В стоимостном выражении поставки выросли в два раза, большую часть из которых составил горох (77%).

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.

6 февраля на выставке состоялся День цифровой экономики, главным мероприятием деловой программы которого также стала пленарная сессия. Замглавы правительства России Дмитрий Чернышенко, участвовавший в мероприятии, отметил высокое значение информационно-коммуникационных технологий в жизни россиян и заявил, что ИКТ-отрасль находится в стадии нового технологического рывка, когда наблюдается ежегодный рост трафика на 30–50% и всё большее развитие получают гибридные сети.

В День российской науки 7 февраля свои главные достижения представил крупнейший в Европе научно-проектный комплекс «Роснефти». Эксперты рассказали об инновационных проектах, основных направлениях исследований и цифровых разработках для разведки и добычи нефти и газа, а также о повышении экологичности бизнеса и новациях в сфере охраны окружающей среды.

Достижения, представленные на выставке «Россия», заставляют 98% россиян гордиться своей страной, следует из исследования, подготовленного Национальным исследовательским университетом «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Глава государства лично неоднократно посещал выставку и 16 января предложил продлить её до конца лета. Впервые президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря и принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки. Во второй раз Путин посетил выставку 17 декабря, когда лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.