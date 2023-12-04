Москва, 4 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 декабря приехал на выставку «Россия» на ВДНХ на форум «Мы вместе», где планирует принять участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года».

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит на площадке выставки с 4 по 7 декабря. По данным организаторов, в 2023 году он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

По данным организаторов, посещаемость выставки-форума «Россия» побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.

Президент России не присутствовал на открытии выставки, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что Путин обязательно посетит выставку в другой день.