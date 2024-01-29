Москва, 29 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Россия в 2023 году экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК («Агроэкспорт») Минсельхоза РФ.

Денис Абрамов/РИА Новости

Отмечается, что главным экспортёром российского гороха стала КНР. Так, в Китай было ввезено более 1 млн тонн гороха. Следом после Китая идут Испания и Турция.

По данным центра, в 2023 год урожай зернобобовых в России составил порядка 5,9 млн тонн. Экспорт же зернобобовых культур превысил 3,2 млн тонн. В стоимостном выражении поставки выросли в два раза, большую часть из которых составил горох (77%).

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность в России полностью обеспечивается, а отрасль сельского хозяйства демонстрирует уверенные темпы развития.

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена. При этом в сфере АПК ещё «есть над чем работать», отметил президент.

Тогда же президент сказал, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5–6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году. Глава государства поблагодарил аграриев и руководителей отрасли за их труд.

В ноябре 2023 года Владимир Путин отмечал, что в России очень хороший урожай пшеницы и по итогам года страна удержит первое место в мире по её экспорту. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, добавил президент.

Позже, 17 декабря, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнил, что объём собранного в России с учётом новых регионов зерна превысил 153 млн тонн.