Москва, 16 января, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве могут продлить до конца лета, заявил президент РФ Владимир Путин 16 января.

Владимир Астапкович Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

«Нам хотелось показать, что сделано за последние пару десятилетий: как шла страна, какие задачи решались, что получилось, что удалось. В целом наша общая работа привела нас к таким результатам, от части о которых можно рассказать, и которые можно показать на этой выставке. Свыше 4-х миллионов посетили эту выставку. Она удалась. Жалко, что она закончится <…> Я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть на летний период, ведь большое количество людей приезжают в Москву», — сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы.

Как отметил Путин, на форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия последние десятилетия.

«А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы, подумаем, я попрошу коллег <…> В целом, наша с вам общая работа привела к таким вот результатам, о части которых можно рассказать и показать на этой выставке», — указал президент.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

Впервые российский президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин второй раз посетил выставку 17 декабря. Тогда он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.