Москва, 7 февраля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. В День российской науки на международной выставке-форуме «Россия» свои главные достижения представит крупнейший в Европе научно-проектный комплекс «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ представят главные достижения крупнейшего научного комплекса

Комплекс разрабатывает решения по всей цепочке деятельности компании — от геологоразведки до сбыта нефтепродуктов. В его состав входят 30 проектных и исследовательских институтов, где работают более 18 тысяч человек.

Специалисты расскажут об инновационных проектах, основных направлениях исследований и цифровых разработках для разведки и добычи нефти и газа, а также о повышении экологичности бизнеса и новациях в сфере охраны окружающей среды. Гости выставки узнают об уникальных арктических экспедициях и экологических исследованиях, проводимых «Роснефтью».

В павильоне ежедневно экспонируется различное оборудование научных институтов компании, демонстрируются видеоролики и документальные научные фильмы, проводятся тематические викторины и интерактивные игры.