Москва, 7 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Достижения, представленные на выставке-форуме «Россия», заставляют 98% россиян гордиться своей страной, следует из исследования, подготовленного Национальным исследовательским университетом «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

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«Большинство опрошенных согласны с тем, что представленные достижения вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). 97% посетителей после посещения выставки чувствуют себя частью большой страны», — сообщили в ЭИСИ.

Исследование показало, что выставка «Россия» способствует формированию у людей позитивных эмоций. Так, ровно половина респондентов упомянули радость, 46% — восторг, 39% — гордость за страну или регион.

При этом главным мотивом для посещения выставки по-прежнему является личный интерес. Так, согласно исследованию, ответили 94% россиян. При этом 9 из 10 гостей готовы с высокой вероятностью порекомендовать выставку для посещения другим.

Помимо этого, исследователи пришли к выводу, что всё больше посетителей положительно оценивают работу выставки. Если в первые недели доля высоких оценок — на «8», «9» и «10» — была 85%, то через два месяца этот показатель увеличился до 90%, а через три до 91%. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87% в первые недели выставки, 89% спустя два месяца и 90% спустя три месяца.

В ЭИСИ также отметили, что абсолютное большинство (96%) респондентов считает, что узнали на выставке что-то новое. 94% посетителей заявили о том, что узнали много нового о достижениях России и её регионов, культуре народов России, путешествиях по стране. Доля тех, кто получил новые знания об историческом развитии России и её регионов выросла до 89%.

В опросе приняли участие более 6500 респондентов — посетителей выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Форум проводится по указу президента России Владимира Путина. Глава государства, учитывая огромный интерес россиян к выставке и количество достижений, представленных на ней, предложил продлить её до конца лета. Гости выставки могут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. За три месяца работы выставку посетили шесть миллионов человек.