Москва, 17 декабря, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 декабря лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя выставки-форума «Россия». Об этом рассказала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»Наталья Виртуозова.

Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

«По просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трёхмиллионому посетителю, которого мы ожидаем со дня на день», — поделилась она.

Помимо открытки, посетитель также получит в подарок поездку на космодром Восточный. По словам Виртуозовой, экспозиции произвели на президента впечатление, и он был очень внимателен к деталям.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, Путин во второй раз прошёл по выставке «Россия» на ВДНХ. Главе государства провели экскурсию, он осмотрел экспозицию регионов в павильоне № 75. Его сопроводила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.