Москва, 24 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося, сообщил 24 января глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн», — говорится в заявлении ведомства

Патрушев провёл оперштаб, посвященный итогам работы агропромышленного комплекса в 2023 году и подготовке к весенней посевной. Он отметил, Россия обеспечила максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. Такие показатели позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.

В России вылов лосося составил 609 тыс. тонн. Это второй результат в истории наблюдений, рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год. Тогда добыча лосося достигла 676 тыс. тонн.

Помимо этого, по предварительным данным, урожай зерна в стране достиг порядка 143 млн тонн, а с новыми регионами — примерно 147 млн тонн. В области животноводства Россия на полмиллиона тонн нарастила производство молока и на 300 тысяч тонн мяса.

В министерстве отметили, что выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 млрд долларов, по результатам досчёта показатель будет выше.

Как сообщало ИА Регнум, в марте представители России и Японии согласовали квоты на вылов форели и лосося японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на 2023 год. Так, квота на вылов форели, нерки и кижуча составила 1550 тонн, а на белый лосось — 500 тонн.

Министерство финансов США 22 декабря 2023 года ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Соответствующий запрет ввели на основании указа президента США Джо Байдена.