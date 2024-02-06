Москва, 6 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникации России Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заместители главы Минцифры Дмитрий Угнивенко, Сергей Цветков, Олег Качанов, Александр Шойтов, Сергей Кучушев, Евгений Филатов и другие руководители ведущих российских ИТ-компаний и представители бизнеса.

«Сегодня уже 110 млн человек имеют подтверждённые учётные записи и активно пользуются порталом Госуслуг. За прошлый год на нём было оказано свыше 340 млн услуг. Ежедневная аудитория портала в 2023 году превысила 11 млн человек», — заявилЧернышенко.

Заместитель председателя правительства России отметил высокое значение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в жизни современного человека. Он отметил, что ИКТ-отрасль находится в стадии нового технологического рывка. Так, ежегодно наблюдаем рост трафика на 30–50%, все большее развитие получают гибридные сети. Чернышенко также добавил, что в реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано 19,8 тыс. программных продуктов и баз данных.

Участники пленарной сессии подвели итоги реализации национального проекта «Цифровая экономика», обсудили инициативы по реализации национального проекта «Экономика данных», который стартует в 2025 году.

На пленарной сессии «Главные достижения цифровой экономики России» Максут Шадаев назвал «Цифровую экономику» масштабным и амбициозным проектом. Он напомнил, что проект реализуется с 2019 года при участии больше 50 федеральных ведомств и всех российских регионов.

При этом губернатор Воробьёв обратил внимание, что цифровизации ради цифровизации быть не должно. В этой связи он отметил, что цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства. По словам Воробьёва, количество очных обращений в МФЦ постепенно снижается. Если в 2021 году их было 15,2 млн, то в 2023 году — уже 12,3 млн. При этом количество обращений за онлайн услугами постепенно растёт — с 25,4 млн в 2021 году до 30,2 млн в 2023 году.

Говоря об искусственном интеллекте (ИИ), губернатор заявил, что в Московской области более 30 проектов с технологиями ИИ. Экономический эффект внедрения ИИ за три года составил около 1,6 млрд рублей, уточнил он.

Кроме того, на сессии рассмотрели такие вопросы, как развитие кадрового потенциала в отечественной ИТ-отрасли, государственная поддержка перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства, IT-безопасность.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Форум проводится по указу президента России Владимира Путина по 12 апреля 2024 года. Гости выставки смогут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля на выставке-форуме «Россия» подвели итоги цифрового развития страны в 2023 году. Так, в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тысяч российских программных продуктов. Помимо этого, удалось достичь перевода социально значимых услуг в электронный вид на 100%, роста вложений в отечественные IT-решения в 209,2%. Более того, 100% социально значимых объектов подключили к Сети, выполнив поручение президента по подключению всех регионов к интернету.