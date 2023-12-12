Москва, 12 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Соцопрос, проведённый среди посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, показал, что почти все они испытали чувство гордости за свою страну, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев

На форуме открыл студию Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). На ней политологи, социологи и аналитики обсуждают происходящее на выставке и в стране.

«Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — сказал Груздев.

Как он сообщил, более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения. При этом женщины отвечали так чаще мужчин.

Опрос проводили студенты ВШЭ. Они три недели раздавали анкеты посетителям. Груздев подчеркнул, что почти никто не отказывался отвечать на вопросы.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также сообщил, что выставка вызывает патриотические чувства. Когда посетители отвечали на вопросы о впечатлениях, то чаще всего говорили про патриотизм, единство и сплочённость.

В ходе опроса у посетителей также спрашивали о будущем молодёжи. 93% считают, что у молодого поколения есть возможности раскрыть потенциал, 85% опрошенных сказали, что им понравилось содержание выставки, 87% высоко оценили то, как организовали мероприятия.

Политолог Евгений Минченко, комментируя итоги соцопроса, заявил, что выставка «Россия» смогла перенять традицию Выставки народных достижений, на которой во времена СССР подводили итоги.

«Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость», — сказал Минченко.

Исследование проводили ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР. В нём приняли участие 1293 респондентов, посетивших выставку.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посетителям представили достижения всех российских регионов в различных сферах. На выставке более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря на выставке «Россия» прошли дни Луганской Народной Республики и Чеченской Республики. День ЛНР открывал глава региона Леонид Пасечник, отметив, что в республике активно развиваются машиностроение, металлургия и сельское хозяйство. Павильон Чечни открывал министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев. Он рассказал, что в республику привлекли за пять лет более 547 млрд рублей частных инвестиций.