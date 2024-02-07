Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Украинские военные спланировали удар по пекарне в Лисичанске. Цель для удара Вооружённые силы Украины (ВСУ) выбрали не случайно, так же и время, в которое произошла атака. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Александр Река/ТАСС

Он пояснил, что Лисичанск располагается неподалёку от линии соприкосновения, и обстрелы со стороны ВСУ происходят там регулярно. Поэтому мест для отдыха в городе осталось не так много, и одним из них была пекарня.

«Цель и время нападения были выбраны неслучайно <…> Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске», ― подчеркнул дипломат.

Российский постпред указал на то, что удар по Лисичанску, как и обстрелы Белгорода и Донецка, происходили в праздники или выходные в местах наибольшего скопления мирных граждан, где не было военной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 3 февраля ударили по пекарне в Лисичанске из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Атаку ВСУ совершили, когда люди покупали там хлеб. В результате погибли 28 человек, включая ребёнка и беременную женщину, ещё десять человек пострадали. Трое из числа пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля назвал чудовищным терактом обстрел украинскими военными пекарни в Лисичанске. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация направлена именно на то, чтобы такого рода атак больше не было.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим от украинского обстрела.

Позднее стало известно, что в результате удара погибли два местных депутата Артём Тростянский и Иван Жушма. Также погиб глава МЧС ЛНРАлексей Потелещенко. Позднее в этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил его гибель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску. Он подчеркнул, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы, их нужно немедленно прекратить.