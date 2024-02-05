Лисичанск, ЛНР, 5 февраля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В результате удара по пекарне в Лисичанске со стороны украинских войск 3 февраля погибли два местных депутата. Об этом 5 февраля сообщил глава города Эдуард Сахненко в Telegram-канале городской администрации.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов — Артём Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма», — написал он.

Сахненко выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, а также всему депутатскому корпусу. Глава Лисичанска уточнил, что погибшие депутаты активно занимались восстановлением города.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске из американских РСЗО HIMARS в момент, когда люди покупали там хлеб. В результате атаки погибли 28 человек и в том числе ребёнка и беременная женщина. Ещё десять человек получили ранения.

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Ранее, 5 февраля, представитель регионального МЧС рассказал, что при ударе украинских войск по Лисичанску погиб глава регионального ведомства Алексей Потелещенко. Позднее в этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций региона в результате удара ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что осуществлённый ВСУ 3 февраля обстрел Лисичанска нельзя назвать иначе как чудовищным терактом. По его словам, о чудовищности этого теракта свидетельствует количество жертв.