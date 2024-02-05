Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. Об этом говорится в сообщении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Александр Река/ТАСС

«Атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — говорится в сообщении, распространённом среди журналистов.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске 3 февраля. Удар нанесли из американских РСЗО HIMARS. Погибли 28 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим.

Глава города Эдуард Сахненко 5 февраля сообщил, что при ударе ВСУ по пекарне погибли двое депутатов — Артём Тростянский и Иван Жушма. В тот же день стало известно о гибели главы регионального МЧС Алексея Потелещенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля заявила, что удар ВСУ по Лисичанску — это «благодарность» киевских экстремистов за поддержку стран ЕС.

Российских дипломатов, в том числе постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, возмутило отсутствие реакции организации на удар ВСУ по Лисичанску.