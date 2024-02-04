Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске погибла беременная женщина, сообщил 4 февраля первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрий Говтвин.

Александр Река/ТАСС

«Также погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще десять жизней мы смогли спасти», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что украинские военные атаковали гражданский объект, совмещённый с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом. Погибли 28 человек, ещё десять были госпитализированы с ранениями. Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он это сделал, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Президент отметил, что это и есть неонацизм.