Луганск, 5 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В результате удара по пекарне в Лисичанске со стороны украинской армии погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Об этом 5 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Администрация ЛНР Алексей Потелещенко

«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко», ― написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что полковник был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

«Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. <…> Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег — решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах», ― добавил глава республики.

Он выразил соболезнования родным и близким Потелещенко.

Известно, что подполковник защищал ЛНР в рядах Народной милиции, затем работал в министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о смерти министра ЧС ЛНР Алексея Потелещенко в результате удара по пекарне в Лисичанске со стороны украинской армии 3 февраля рассказал представитель регионального ведомства.

Украинские войска 3 февраля ударили по пекарне в Лисичанске из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, когда люди покупали там хлеб. В результате этого погибли 28 человек, включая ребёнка и беременную женщину, ещё десять человек пострадали. По информации минздрава региона, трое из числа пострадавших при атаке украинской армии остаются в тяжёлом состоянии.

Главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа в своих Telegram-каналах выразили соболезнования семьям погибших и предложили помощь пострадавшим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля назвал чудовищным терактом обстрел украинскими военными пекарни в Лисичанске. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация направлена именно на то, чтобы такого рода атак больше не было.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим от украинского обстрела.