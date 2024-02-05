Москва, 5 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Обстрел Лисичанска в ЛНР, совершённый 3 февраля украинскими войсками, нельзя назвать иначе как чудовищным терактом, заявил 5 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС Мемориал в память о погибших при обстреле Лисичанска

«Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине направлена именно на то, чтобы таких ударов больше не было.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске ракетами системы HIMARS. В это время там мирные жители покупали хлеб. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе ребёнок и беременная женщина, десятерых госпитализировали с травмами.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим в Лисичанске. По данным минздрава ЛНР на 5 февраля, трое пострадавших от удара ВСУ остаются в тяжёлом состоянии.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в Луганске не рассчитывают на объективную оценку ООН ракетной атаки на Лисичанск. Она напомнила, что ВСУ обстреливают населённые пункты в республике уже десять лет, но до сих пор западные правозащитные организации не провели ни одной проверки.