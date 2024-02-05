Лисичанск, ЛНР, 5 февраля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Трое пострадавших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинской армии остаются в тяжёлом состоянии. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

Александр Река/ТАСС

«На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента», ― привёл слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.

Состояние ещё одного из пострадавших стабилизировалось, его перевели из реанимации в хирургическое отделение, добавила глава регионального минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами западной системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, где мирные жители покупали хлебобулочные изделия. В результате прямого попадания снаряда в здание погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина, ещё десять госпитализировали с ранениями.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим от украинского обстрела.

Главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа в своих Telegram-каналах выразили соболезнования семьям погибших и предложили помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пекарню в городе Лисичанске.

В ЛНР не рассчитывают на объективную оценку ООН обстрела Лисичанска со стороны военных киевского режима. Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сказала, что за десять лет бомбёжек мирных жителей не было никаких проверок со стороны западных правозащитных организаций. Она считает, что этот случай не станет исключением и там просто примут этот факт как информацию к сведению.