Луганск, 5 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В результате удара по пекарне в Лисичанске со стороны украинской армии 3 февраля погиб министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко. Об этом 5 февраля рассказал представитель регионального ведомства.

Telegram-канал правительства ЛНР Алексей Потелещенко

«Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля украинские войска ударили по пекарне в Лисичанске из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, когда люди покупали там хлеб. В результате погибли 28 человек, включая ребёнка и беременную женщину, ещё десять человек пострадали.

Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим в результате удара ВСУ по пекарне Лисичанска. По информации минздрава региона, трое из числа пострадавших при атаке украинской армии остаются в тяжёлом состоянии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля назвал чудовищным терактом обстрел украинскими военными пекарни в Лисичанске. Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация направлена именно на то, чтобы такого рода атак больше не было.