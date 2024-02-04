Луганск, 4 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам обстрела ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

МЧС России. Кадр из видео

«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — сообщил он в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате обстрела.

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на Луганской земле, за каждого погибшего!» — заключил Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. В результате атаки, по последним данным, погибли как минимум 28 человек.

В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, с помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.