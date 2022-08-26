Москва, 26 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Запад своими санкциями против России сам себе создал проблемы, которые генсек НАТО Йенс Столтенберг теперь называет «вызовом для ценностей и интересов НАТО». Речь о сотрудничестве России и Китая в Арктике. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд на Восток», комментируя обзорную статью главы альянса на сайте канадского информационного агентства The Globe and Mail, посвящённую приезду Столтенберга в Канаду и арктической безопасности.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

После того как под санкции попал крупнейший российский производитель сжиженного газа (СПГ) на Ямале компания НОВАТЭК, из числа партнеров вышли французская TotalEnergies и японский консорциум Mitsui и JOGMEC. Китайские CNPC и CNOOC, контролирующие 30% «Ямал СПГ», наоборот, купили 20% акций уже второго завода НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-2». Тем самым Китай заявил себя крупнейшим покупателем сжиженного российского газа, обеспечив рынок сбыта на долгие годы вперед.

Начав масштабное сотрудничество с Россией в Арктике, Китай получил право называть себя «приарктическим государством». Страны планируют создать «Полярный шелковый путь» по Северному морскому пути (СМП) — это кратчайший путь из КНР в Европу.

Есть еще один момент, о котором умолчал Столтенберг. Узкое место СМП — Берингов пролив. Для того, чтобы у торговых судов не появлялось препятствий, Россия и Китай начали наращивать военно-морской флот в Тихом океане.

По данным геологической службы США, извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях, расположенных в Арктической зоне, составляют около 245 млрд т условного топлива. Это будущая энергетическая кладовая мира. Этим и объясняется резкое заявление Столтенберга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Канаду для встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, где они обсудят вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

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