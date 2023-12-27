Москва, 27 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Несмотря на то, что разработка месторождений в районе арктического шельфа может нанести урон местной экосистеме, США от этого не откажутся, так как экономические интересы сейчас превалируют над экологическими, считает океанолог, кандидат физико-математических наук Юрий Сычёв. Об этом он заявил 27 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее заслуженный зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер заявил, что США должны отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и призвать другие государства к таким же шагам ради защиты Северного Ледовитого океана.

«То, что зоолог предлагает не рыть в Арктике, это можно понять. Если все там начнут что-то ковырять, то, по-видимому, арктической биоте будет нанесён довольно большой ущерб, в том числе за счёт акустического загрязнения. Но следует заметить, что мы уже давно работаем на своём шельфе. И американцы на своём. Поэтому такой призыв является больше благоглупостью. Он очень хорош, но абсолютно нереализуем», — сказал Сычёв.

Эксперт призвал задуматься о том, можно ли представить себе, что Норвегия перестанет добывать на шельфе Северного моря газ и нефть. Не перестанет этого делать и Россия.

«И американцы не станут прекращать. Поэтому давайте взвешивать: нам экология или экономика? В ряде случаев эти вещи между собой довольно жёстко конкурируют. Сейчас экономика побеждает», — сказал Сычёв.

Он напомнил, что ещё в 2008 году пять приарктических государств, имеющих выход в Северный Ледовитый океан, выпустили декларацию (Илулиссатскую — прим. ИА Регнум), в которой заявили, что им не нужны никакие советчики, что существующая нормативная база абсолютно полна и обеспечивает интересы приарктических государств.

«И американцы действуют строго в рамках существующей нормативной базы, нравится нам это или нет. Так же, как действуем и мы, и Канада, и все остальные», — констатировал Сычёв.

Аналогичную точку зрения высказал и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он полагает, что идея Стейнера абсолютно правильная, но его не услышат.

«Потому что расширение экономической деятельности в Арктике — это сейчас центральное направление. Очень мало осталось мест, куда можно эффективно вкладывать деньги, и Арктика — одна из таковых. Никто своей прибыли не отдаст во имя сохранения белых медведей. Проблема не в том, что там можно хорошо заработать. Там непросто заработать — нужно вкладывать огромные средства, иначе ничего не получится. Но зато это место, где вы заработаете точно больше, чем процент по кредиту, который вы взяли, чтобы заработать», — сказал Журавлёв.

Он напомнил, что американские политики сравнивают освоение Арктики с освоением космоса. Как по значению для человечества, так и по влиянию на роль государства.

«Один сенатор прямо сказал: «Кто в Арктике победит, тот и будет главной страной в мире». При таких ставках никакие медведи никого не заинтересуют. К сожалению. Хотя по сути профессор прав», — подытожил Журавлёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США завили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике. Одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях.

Однако, как полагает директор Центра европейской информации Николай Топорнин, расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры.

В свою очередь, Государственный департамент США выпустил заявление, в котором уточнил, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерацией», однако требуют урегулирования с руководством Канады и Японии.

Однако, как полагает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике не имеют международно-правовой основы.