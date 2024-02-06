Москва, 6 февраля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Российская сторона не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам России. Об этом 6 февраля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического манёвра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал Корчунов в беседе с «РИА Новости».

Дипломат отметил, что сейчас совет работает «на самых малых оборотах», а председательствующая в нём Норвегия пытается возобновить его полноформатную работу, однако это не встречает поддержки у других членов организации.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 5 июня 2023 года написала, что деятельность Арктического совета без участия России потеряет смысл, так как 40% Арктики является российской территорией. Один из западных дипломатов, участвующих в работе совета, указал на то, что сложившаяся в этом вопросе ситуация ставит Запад «перед явной дилеммой».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 июня 2023 года заявил, что надеется на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктическом регионе. При этом он отметил, что сейчас считает это невозможным из-за конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 30 июня 2023 года заявил, что действия западных стран в Арктике, включая попытку распространения на неё влияния НАТО, не вызывают оптимизма. Глава МИД подчеркнул, что Россия ответит на это. Лавров также назвал Арктический совет одним из «уникальных механизмов развития равноправного, деполитизированного сотрудничества, решения проблем» региона.