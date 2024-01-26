Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Мощный ледокольный флот — это огромное конкурентное преимущество России в мире. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград».

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день у России имеется уникальный и самый большой ледокольный флот в мире.

«И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и посёлков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнёрами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией», — сказал он.

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Президент назвал начало строительства нового ледокола, который станет пятым кораблём в этой серии, ещё одним шагом к укреплению технологического и индустриального потенциала России.

«После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надёжное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах», — уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит строительство новых ледоколов и других судов, предназначенных для работы в Арктике, которые очень ждут на Чукотке, Ямале, Таймыре, в Якутии, во всех арктических регионах.

Президент добавил, что убеждён в том, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики и специалисты разных профессий, а также российские верфи и смежные предприятия сумеют чётко в поставленных сроки решить все поставленные перед ними задачи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января президент рассказал, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 году. До этого Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». В церемонии также участвовали глава «Росатома» Алексей Лихачёв, президент ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Эверре 7 января написал, что в Арктике из-за изменения климата открывается доступ к новым природным ресурсам, торговым маршрутам и это грозит новым международным конфликтом за контроль над регионом. Он пожаловался на то, что Россия уже выигрывает в этой гонке, имея преимущество в ледокольных технологиях.